Трамп хочет лишить виз 200 тысяч просителей убежища
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Администрация Дональда Трампа готовит крупнейшую в истории США массовую отмену виз. Власти могут аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз иностранцев, которые подали или собираются подать на убежище в стране. Речь идет о визах B1 и B2, выданных с 2016 по 2026 год. Госдепартамент США планирует выявлять таких иностранцев совместно с Министерством внутренней безопасности.
По словам представителя ведомства Томми Пиготта, процесс будет идти поэтапно, поэтому окончательное число аннулированных виз пока неизвестно. При этом отмена визы не означает немедленную депортацию. Люди с незавершенными делами об убежище смогут продолжить их рассмотрение, но потеряют статус туристов или деловых путешественников. В администрации Трампа считают, что некоторые иностранцы используют краткосрочные визы как способ попасть в США, а затем остаться в стране через процедуру предоставления убежища.
Новая мера стала частью масштабного ужесточения миграционной политики президента. Если решение не будет пересмотрено или заблокировано в суде, оно станет самой крупной разовой отменой виз в истории США.
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