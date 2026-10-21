Трамп хочет вернуть производство чипов в США: Пентагон вложит $1,5 млрд

Пентагон инвестирует 1,5 млрд долларов в производство передовых чипов в Северной Каролине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, который добивается переноса промышленных производств в страну, передает thehill.com.

О вложениях Трамп сообщил на предвыборном митинге в Гринвилле. Он также анонсировал строительство крупного завода компании Sibelco в том же штате.

Министр торговли Говард Латник пояснил, что предприятие будет выпускать кварц – материал, используемый в производстве полупроводников. Подробности о стоимости завода, его мощности и сроках запуска пока не раскрыли.

Латник связал эти планы с задачей уменьшить зависимость США от зарубежного производства чипов, прежде всего на Тайване.

«Одна из главных целей президента – вернуть производство полупроводников домой, в Америку», – сказал министр.

По мнению Трампа, компании стремятся размещать предприятия в США в том числе из-за пошлин, введённых его администрацией. Президент заявил, что инвестиции в американское производство достигли беспрецедентного уровня, однако подтверждающих эту оценку цифр в выступлении не привёл.