Трамп приостановил новые санкции против России, которые сам же ввёл

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке новых санкций против России, предусмотренных законом, принятым Конгрессом. Документ обязывал американского лидера принять меры до 18 октября, однако одновременно позволял ему отложить ограничения, если это отвечает национальным интересам США. Как сообщает BBC, Трамп воспользовался этой возможностью в последний рабочий день перед истечением установленного законом 30-дневного срока.

В указе он заявил, что направил в Конгресс официальное подтверждение необходимости отсрочки. Закон предусматривает не только новые ограничения против России, но и возможность введения пошлин до 100% на товары из стран, закупающих российские нефть и газ или помогающих обходить санкции. В числе крупнейших покупателей российской нефти — Китай, Индия и Турция.

Однако эксперты сомневаются, что Вашингтон пойдёт на ужесточение давления в условиях роста мировых цен на топливо. Дополнительные ограничения против покупателей российской нефти могут привести к обратному результату и ещё сильнее повлиять на стоимость энергоносителей.

Ранее администрация Трампа уже смягчала отдельные ограничения против российской нефтяной отрасли. По мнению аналитиков, подобные решения могут ослабить западное санкционное давление на Москву. При этом основные ограничения против России сохраняются благодаря санкциям США и европейских стран. В Евросоюзе заявляют, что не намерены отменять их до прекращения войны в Украине.