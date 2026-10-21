Трамп призвал Зеленского согласиться на сделку с Россией без встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что для заключения соглашения о прекращении войны в Украине необязательно проводить личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он также призвал украинского лидера принять предложенные условия, заявив, что украинцы больше не готовы терпеть продолжение войны. Об этом Трамп сообщил 20 октября во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Им трудно находиться в одной комнате. Меня не интересует, как это будет сделано, — сказал американский президент, комментируя возможность заключения мирного соглашения без прямых переговоров двух лидеров.

Трамп вновь указал на глубокую вражду между Путиным и Зеленским и подчеркнул, что, по его мнению, Украина должна быть готова пойти на сделку.

Ему нужно будет захотеть пойти на сделку, потому что, я думаю, его народ больше не будет это терпеть, — заявил президент США.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон оказал Украине значительную поддержку, но взамен получил, по его словам, лишь человеческие потери и финансовые издержки.

Взамен мы не получили абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных денежных потерь, — сказал Трамп, добавив, что американские налогоплательщики устали от расходов на поддержку Украины.

По его словам, подобное отношение к финансовой помощи Киеву наблюдается и в странах Евросоюза. Во время общения с журналистами президент США также рассказал, что в разговоре с Владимиром Путиным просил освободить 73-летнего гражданина США Стивена Хаббарда.

В октябре 2024 года российский суд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по обвинению в наёмничестве. По данным следствия, американец жил в Украине с 2014 года, а в феврале 2022-го вступил в территориальную оборону города Изюм Харьковской области. В апреле того же года его задержали российские военные. Агентство AFP сообщало о жестоком обращении с Хаббардом в российской тюрьме.