Транскаспийский маршрут не заменит КТК: глава «КазМунайГаза» объяснил почему

Расширение поставок казахстанской нефти по Транскаспийскому маршруту не станет альтернативой Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Об этом заявил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, передает BAQ.KZ.

По его словам, компания намерена увеличивать объемы транспортировки нефти через Каспийское море. Однако возможности этого направления пока несопоставимы с объемами поставок через КТК.

«Расширение маршрута – это не альтернатива КТК. Даже объемы несопоставимы. Поэтому КТК для нас остается главным экспортным маршрутом. Многие СМИ неправильно трактуют эту ситуацию», – подчеркнул Хасенов.

Глава КМГ отметил, что интерес к Транскаспийскому маршруту растет не только со стороны национальной компании, но и других нефтедобывающих предприятий. При этом дальнейшее увеличение поставок зависит от экономических условий, в том числе тарифов на транспортировку.

«Наша задача – увеличивать объемы. Мы над этим постоянно работаем. Статистику вы знаете, ежегодно идет увеличение по данному маршруту. Интерес большой», – сказал он.

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Хасенов сообщил, что в 2026 году планируется транспортировать по этому направлению 1,7 млн тонн нефти.

Что касается 2027 года, компания также намерена наращивать объемы, однако конкретные показатели пока обсуждаются.

«На следующий год мы хотим наращивать. Сейчас мы ведем переговоры, на какой объем», – добавил председатель правления КМГ.

Напомним, Транскаспийский маршрут предусматривает транспортировку казахстанской нефти через Каспийское море в Азербайджан с последующей поставкой по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

По итогам 2025 года объем транспортировки по этому направлению составил около 1,3 млн тонн.