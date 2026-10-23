Trend Talk: Станет ли интернет в Казахстане быстрее и когда появится связь в самолетах
23 Октября 2026, 19:30
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23 Октября 2026, 19:3023 Октября 2026, 19:30
158Фото: BAQ.KZ
В новом выпуске подкаста Trend Talk гостем стал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев.
В беседе с ведущей Анелей Осерхан обсудили, как запуск подводного интернет-кабеля через Каспийское море повлияет на скорость связи в Казахстане, когда появится стабильный интернет в поездах и самолётах и как обеспечат высокоскоростным интернетом отдалённые сёла.
Также поговорили о сотрудничестве со Starlink, переговорах с Amazon и Microsoft и перспективах развития цифровой инфраструктуры страны.
Полный выпуск Trend Talk смотрите на YouTube-канале BAQ.KZ.
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