Цены в Казахстане могут снова ускорить рост к концу года – Нацбанк

В Казахстане к концу 2026 года годовая инфляция может вновь ускориться, несмотря на то что последние 12 месяцев рост цен постепенно замедлялся. Такой прогноз озвучил председатель Национального банка Тимур Сулейменов 23 октября, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, возможное ускорение связано прежде всего с эффектом низкой базы прошлого года, когда в стране действовал мораторий на повышение коммунальных тарифов.

«Отдельно хотел бы обратить внимание, что к концу года возможно некоторое ускорение годовой инфляции из-за эффекта низкой базы прошлого года по регулируемым тарифам. Напомню, что с октября прошлого года действовал мораторий на повышение коммунальных тарифов, в рамках чего тарифы снизились на 14% в 4 квартале 2025 года. В результате сформировалась так называемая «низкая база». Это означает, что, когда мы сравниваем сегодняшние цены со значениями прошлого года, статистически получится рост показателей. Из-за этого эффекта в ближайшие месяцы годовая инфляция в статистическом выражении может ускориться», – объяснил Сулейменов.

Проще говоря, даже если коммунальные услуги не подорожают резко в ближайшие месяцы, годовой показатель инфляции может вырасти из-за сравнения с относительно низкими ценами конца 2025 года.

При этом Нацбанк не намерен автоматически повышать базовую ставку в ответ на такой статистический эффект. Регулятор будет следить за тем, не приведёт ли изменение тарифов к дополнительному росту цен на другие товары и услуги.

Что происходит с ценами сейчас

По данным Нацбанка, в сентябре годовая инфляция замедлилась до 9,3% против 9,8% в августе.

Продовольственная инфляция снизилась с 9,5% до 8,5%, главным образом благодаря удешевлению овощей и фруктов. Непродовольственные товары за год подорожали на 11%, а услуги – на 8,9%.

Однако за один только сентябрь непродовольственные товары прибавили в цене 1,1%, а платные услуги – 1%. Продукты питания за месяц, напротив, подешевели на 0,1%.

Инфляционные ожидания населения также немного снизились – с 12,1% в августе до 11,8% в сентябре. При этом больше всего казахстанцев по-прежнему беспокоят цены на продукты, топливо и коммунальные услуги.

Сулейменов отметил, что замедлению инфляции помогают укрепление тенге, стабилизация потребительского спроса и совместные меры Нацбанка и Правительства. Но говорить о полном преодолении инфляционного давления пока рано.

Будет ли Нацбанк снова менять ставку

Несмотря на сохраняющиеся риски, Национальный банк пока не ожидает новых изменений базовой ставки до конца года.

«С учетом текущего баланса рисков вероятность изменения базовой ставки до конца 2026 года остается низкой. Каждое последующее решение будет приниматься на основе поступающих макроэкономических данных, оценки устойчивости дезинфляционных процессов, динамики инфляционных ожиданий и баланса рисков. Мы продолжим проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, оценивать ситуацию на рынке ГСМ и услуг ЖКХ, а также масштабы фискального и квазифискального стимулирования», – заявил глава Нацбанка.

Среди дополнительных рисков он назвал рост мировых цен на продовольствие, нестабильность на нефтяном рынке и внешнее инфляционное давление.

В то же время экономика Казахстана продолжает расти: за девять месяцев 2026 года ВВП увеличился на 4,2%, а без учёта горнодобывающей промышленности – на 5,4%. При этом добыча нефти сократилась на 8,3%. Главная цель Нацбанка – добиться снижения инфляции до 6,5–8,5% в 2027 году, а в течение 2028 года приблизить её к 5%.