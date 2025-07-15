В столице прошёл семинар-встреча с участием акима города Жениса Касымбека, министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспaева, представителей региональных акиматов и международных экспертов в области урбанистики, передает BAQ.KZ. Мероприятие организовано в рамках поручения Главы государства и экологической инициативы "Таза Қазақстан". Главной темой встречи стало обсуждение будущего столицы: были подведены итоги социально-экономического развития и обозначены приоритетные направления работы до 2035 года.

По словам акима, население Астаны превысило 1,5 миллиона человек и продолжает расти в среднем на 7% в год. С учётом этой динамики утверждён новый Генеральный план, предусматривающий рост численности населения до 2,3–2,5 миллионов человек. В приоритете — развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, создание зелёных зон и реновация старого жилого фонда. До 2030 года в рамках программы переселения планируется расселить 206 аварийных домов.

Женис Касымбек подчеркнул, что городская политика строится по принципу "город для людей", где в центре внимания — качество жизни, инклюзивность и доступная среда. Важнейшим направлением остаётся модернизация транспортной системы. В планах — увеличение доли общественного транспорта до 71% к 2029 году, обновление автобусного парка и строительство новых транспортных развязок. Уже в сентябре текущего года запланирован тестовый запуск первой линии LRT.

Особое внимание уделяется экологии. За три года в городе высажено свыше 2,5 миллионов деревьев, внедрён Устав озеленения и начата цифровизация зелёных насаждений. Ведётся благоустройство улиц и общественных пространств: реализуются проекты экопарка на территории Малого Талдыколя, пешеходного зелёного коридора Green Line и нового парка Damu.

Астана также усиливает позиции в сфере креативных индустрий и событийного туризма. Город регулярно принимает международные культурные и спортивные мероприятия, а в этом году ожидаются концерты мировых звёзд. В завершение встречи аким столицы отметил, что для успешной реализации всех планов необходима чёткая и скоординированная работа городских служб, а также внедрение лучших международных практик.