ЦОНы закроются на один день: как они будут работать на День Республики

Казахстанцам стоит заранее спланировать поход в ЦОН. Из-за празднования Дня Республики в понедельник, 26 октября, центры обслуживания населения и спецЦОНы по всей стране работать не будут.

При этом в субботу, 24 октября, дежурные отделения примут посетителей по сокращенному графику.

Когда можно обратиться в ЦОН

В субботу, 24 октября, дежурные ЦОНы будут обслуживать граждан с 9:00 до 13:00.

У специализированных ЦОНов, где оформляют документы на автомобили и водительские удостоверения, график немного отличается. Заявления будут принимать с 9:00 до 12:00, а готовые документы выдавать до 13:00.

В воскресенье, 25 октября, отмечается День Республики, а понедельник, 26 октября, станет дополнительным выходным днем.

Со вторника, 27 октября, ЦОНы и спецЦОНы вернутся к обычному режиму работы.

Узнать адреса дежурных отделений можно на официальной странице Государственной корпорации «Правительство для граждан» в Instagram или по номеру 1414.