ЦОНы закроются на один день: как они будут работать на День Республики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцам стоит заранее спланировать поход в ЦОН. Из-за празднования Дня Республики в понедельник, 26 октября, центры обслуживания населения и спецЦОНы по всей стране работать не будут.
При этом в субботу, 24 октября, дежурные отделения примут посетителей по сокращенному графику.
Когда можно обратиться в ЦОН
В субботу, 24 октября, дежурные ЦОНы будут обслуживать граждан с 9:00 до 13:00.
У специализированных ЦОНов, где оформляют документы на автомобили и водительские удостоверения, график немного отличается. Заявления будут принимать с 9:00 до 12:00, а готовые документы выдавать до 13:00.
В воскресенье, 25 октября, отмечается День Республики, а понедельник, 26 октября, станет дополнительным выходным днем.
Со вторника, 27 октября, ЦОНы и спецЦОНы вернутся к обычному режиму работы.
Узнать адреса дежурных отделений можно на официальной странице Государственной корпорации «Правительство для граждан» в Instagram или по номеру 1414.
Самое читаемое
- Казахстанский летчик впервые самостоятельно поднял в небо Ан-74
- Доллар и евро резко подешевели на торгах в Казахстане
- Виза не нужна, но есть нюанс: что изменится на границе Казахстана
- Скидки до 50% запустили в магазинах Казахстана ко Дню Республики
- 1,6 млрд деревьев, тысячи ликвидированных свалок и возвращение тигров: как изменился Казахстан за семь лет