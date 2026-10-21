Турецкий бизнес идёт дальше строительства: что обсуждали в Алматинской области

В Алматинской области работают 147 предприятий с участием турецкого капитала, а товарооборот региона с Турцией по итогам прошлого года достиг 231 млн долларов. Возможности для новых совместных производств и инвестиций обсудили аким области Чингис Аринов и генеральный консул Турции в Алматы Туба Алан Озденфедакар, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Помимо предприятий с турецким капиталом, в области действуют 31 совместное предприятие. Они производят строительные материалы, молочную продукцию, лекарства, пластмассовые изделия, кондитерские изделия и напитки.

Во время встречи Чингис Аринов отметил, что регион заинтересован в новых проектах с турецкими инвесторами, особенно в промышленности и производстве продукции на экспорт.

«В настоящее время в регионе реализуется ряд успешных инвестиционных проектов с участием турецкого капитала. Среди них – проекты в сфере производства промышленной продукции и химической промышленности. Мы заинтересованы в создании совместных производств с турецкими инвесторами, привлечении передовых технологий и развитии экспортно ориентированных предприятий. Со своей стороны готовы оказывать инвесторам всестороннюю информационную поддержку, а также совместно с соответствующими государственными органами рассматривать вопросы реализации их проектов», – сказал аким.

Более 3800 турецких предприятий зарегистрированы в Казахстане

Генеральный консул Турции Туба Алан Озденфедакар рассказала о масштабах экономического сотрудничества двух стран.

По её словам, в Казахстане зарегистрировано более 3800 турецких предприятий, причём свыше половины из них находятся в Алматы и Алматинской области.

Турецкие строительные компании также реализовали в Казахстане более 500 проектов общей стоимостью 30 млрд долларов.

«В настоящее время активно развивается наше сотрудничество в оборонной промышленности, энергетике и авиации. Казахстан, расположенный на пересечении важнейших транспортных маршрутов, является значимым логистическим центром. В этой связи мы заинтересованы в объединении усилий предпринимателей и инвесторов, привлечении новых инвестиций в регион и развитии тесного взаимодействия с акиматом», – отметила генконсул.

Студенты Алматинской области проходят практику в Турции

Сотрудничество двух стран не ограничивается бизнесом.

За последние три года 50 студентов областного колледжа инновационных технологий в сфере сервиса и питания прошли практику в Турции. Ещё 25 мастеров производственного обучения побывали на стажировках, а четыре преподавателя прошли курсы повышения квалификации.

В этом году колледж подписал меморандум с турецким учебным заведением Anadolu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Стороны планируют продолжить обмен опытом в сфере профессионального образования.

Отдельно на встрече обсудили культурные связи. По данным акимата, в Алматинской области проживает четверть представителей турецкого этноса Казахстана. С 2005 года здесь работает турецкий этнокультурный центр «Ахыска».

По итогам встречи представители Казахстана и Турции договорились продолжить сотрудничество в инвестиционной, торговой, образовательной и культурной сферах.