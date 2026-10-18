Туристам из арабских стран помогли после дорожного происшествия в Мангистау

Двое иностранных граждан попали в дорожное происшествие в Мангистауской области и обратились за помощью в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. У одного из мужчин диагностировали переломы нескольких поясничных позвонков.

По словам исполняющего обязанности директора больницы Азата Есенгулова, мужчины поступили в медучреждение накануне. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и попал в яму. При этом официальной регистрации ДТП не было.

У одного из пострадавших выявили переломы нескольких поясничных позвонков без повреждения спинного мозга. Врачи провели обследования и оказали необходимую помощь. Состояние пациента оценивалось как стабильное.

После лечения сотрудники больницы помогли обоим иностранцам добраться до аэропорта Актау. Позднее они вылетели чартерным рейсом.

Азат Есенгулов подчеркнул, что при оказании медицинской помощи специалисты руководствуются состоянием пациента, независимо от его гражданства. По его словам, иностранцы и их родственники выразили благодарность медикам за оперативность и внимательное отношение.