Туристский взнос для иностранцев предложили обнулить в Карагандинской области

В Абайском районе Карагандинской области предлагают установить нулевую ставку туристского взноса для иностранцев на 2027 год, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект подготовил районный отдел предпринимательства и промышленности.

Согласно документу, ставка туристского взноса для иностранных граждан составит 0% от стоимости проживания.

«Установление ставки туристского взноса в размере 0 (ноль) процентов от стоимости пребывания», – говорится в проекте.

Пока речь идет только о проекте нормативного акта. Если его утвердят, нулевая ставка будет действовать в Абайском районе Карагандинской области в течение 2027 года.

Контекст

Туристический поток в Абайском районе Карагандинской области в последние годы растет, прежде всего за счет зоны отдыха вокруг Шерубай-Нуринского водохранилища в Топаре. К примеру, за лето 2024 года здесь отдохнули более 30 тыс. человек – на 35% больше, чем годом ранее.

К 2026 году туристическая инфраструктура заметно расширилась. Сейчас на побережье работают 37 зон отдыха, способных одновременно принимать до 4 тыс. человек в сутки. По данным акимата Карагандинской области, за летний сезон побережье посещают более 150 тыс. жителей и гостей региона.

Для сравнения, в целом Карагандинская область в 2025 году приняла около 370 тыс. туристов, что на 20,8% больше предыдущего года. В первом полугодии 2026 года места размещения региона обслужили 181 тыс. внутренних и 9,6 тыс. иностранных туристов.