Тушение пожаров и предупреждение катастроф: как менялась спасательная служба Казахстана

За 31 год система гражданской защиты прошла путь от становления специализированного государственного ведомства до масштабной службы, объединяющей пожарных, аварийно-спасательные подразделения, авиацию, медицину катастроф и добровольные формирования. Сегодня ее развитие связано не только с обновлением техники, но и с цифровизацией, предупреждением чрезвычайных ситуаций и усилением защиты отдаленных населенных пунктов. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Когда речь заходит о работе спасателей, чаще всего вспоминают крупные пожары, паводки, землетрясения, поиски пропавших людей и разбор завалов. Однако значительная часть этой работы остается за кадром: круглосуточное дежурство, проверка оборудования, учения, профилактика и подготовка к происшествиям, которые могут произойти в любой момент.

Для Казахстана, где есть горные районы, степные территории, крупные водоемы, сейсмоопасные зоны и промышленные предприятия, система гражданской защиты имеет особое значение. В разных регионах страны спасателям приходится действовать в принципиально разных условиях: бороться с природными пожарами, эвакуировать жителей из затопленных населенных пунктов, искать людей в горах, оказывать помощь пострадавшим на водоемах и ликвидировать последствия техногенных аварий.

За три десятилетия служба неоднократно меняла организационную структуру, руководителей и подходы к работе. При этом ее основная задача оставалась неизменной — защита жизни и здоровья людей.

Почему День спасателя отмечают 19 октября

История современной системы гражданской защиты Казахстана связана с 19 октября 1995 года. В этот день был образован Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям — центральный исполнительный орган, отвечавший за вопросы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны.

Именно дата создания комитета стала основой профессионального праздника. В 2026 году системе исполняется 31 год.

За это время структура ведомства неоднократно менялась. Государственный комитет преобразовывали в комитет и агентство, затем в министерство. Впоследствии функции по чрезвычайным ситуациям вошли в систему Министерства внутренних дел. В 2020 году Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь стало самостоятельным центральным государственным органом.

Эти преобразования отражали поиск наиболее эффективной модели управления. С одной стороны, требовалось объединить силы и средства для быстрого реагирования на происшествия. С другой — усилить координацию между государственными органами, местными исполнительными структурами, медицинскими службами и организациями, участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Постепенно система расширялась: развивались профессиональные спасательные подразделения, авиационная поддержка, медицинская помощь, подготовка кадров и материально-техническая база. Одновременно возрастало значение профилактики и прогнозирования угроз.

Сегодня органы гражданской защиты выполняют гораздо более широкий круг задач, чем непосредственно тушение пожаров. В него входят предупреждение чрезвычайных ситуаций, организация эвакуации, проведение поисково-спасательных работ, защита населения, гражданская оборона, обеспечение безопасности на воде и промышленная безопасность.

Как менялось руководство службы

История ведомства тесно связана с именами руководителей, при которых происходили его структурные преобразования.

В первые годы независимости Казахстана становление системы чрезвычайного реагирования проходило под руководством Николая Макиевского, возглавлявшего государственные структуры по чрезвычайным ситуациям в 1990-е годы. В конце десятилетия ведомство связывали с именем Шалбая Кулмаханова, который руководил соответствующими структурами в разные периоды, в том числе в конце 1990-х и середине 2000-х годов.

В начале 2000-х годов ведомство возглавляли Заманбек Нуркадилов и Нурахмет Бижанов. Затем руководителями становились Мухамбет Копеев, Шалбай Кулмаханов.

Одним из наиболее продолжительных периодов руководства стал срок Владимира Божко, возглавлявшего Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2007 по 2014 год. После реорганизации ведомства функции центрального органа перешли к Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД. В этот период комитет возглавлял Владимир Беккер.

В сентябре 2020 года самостоятельное Министерство по чрезвычайным ситуациям было восстановлено. Первым министром после его повторного образования стал Юрий Ильин, занимавший должность до июня 2023 года. Затем ведомство возглавил Сырым Шарипханов, руководивший им до февраля 2024 года.

С 6 февраля 2024 года по 3 сентября 2026 года министром был Чингис Аринов. Этот период в официальных материалах ведомства характеризуется масштабным обновлением материально-технической базы, развитием добровольных противопожарных формирований и переходом к более централизованной системе управления.

В сентябре 2026 года Министерство по чрезвычайным ситуациям возглавил Мурат Муханов. Таким образом, очередная смена руководства произошла на фоне продолжающейся модернизации службы.

При этом оценивать развитие системы только по смене министров было бы неверно. Ее работа зависит от устойчивости профессиональных подразделений, подготовки сотрудников, финансирования, состояния инфраструктуры и взаимодействия с регионами. Руководство определяет приоритеты, но непосредственное выполнение задач остается за пожарными, спасателями, медиками, диспетчерами, пилотами и другими специалистами.

Миллионы выездов и тысячи спасенных жизней

Масштаб работы службы лучше всего отражают статистические данные. Согласно материалам МЧС, за период с 1995 по 2023 год подразделения совершили более 1,5 млн выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасли около 413 тыс. человек, эвакуировали порядка 380 тыс. жителей из опасных зон и оказали медицинскую помощь более чем 70 тыс. пострадавших.

В материалах к профессиональному празднику в 2024 году приводились уже обновленные исторические показатели: более 1,6 млн выездов, свыше 421 тыс. спасенных и более 383 тыс. эвакуированных. Эти цифры отражают накопленные результаты за длительный период, а не статистику одного года.

Ежегодно в стране регистрируются тысячи чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Существенную часть нагрузки составляют пожары, аварийно-спасательные работы, происшествия на воде и помощь людям, оказавшимся в опасных условиях.

По данным МЧС, за 2025 год спасательные подразделения совершили 93 294 выезда на пожары и аварийно-спасательные работы. За этот период удалось спасти 11 481 человека, эвакуировать 11 465 граждан и оказать первую медицинскую помощь 4 101 пострадавшему. Кроме того, медико-психологическую помощь получили 8 888 человек.

Отдельная нагрузка приходится на систему экстренного вызова. За тот же 2025 год на номер 112 поступило более 5 млн звонков. Это показывает, насколько важна работа диспетчерских служб, которые должны оперативно принимать информацию, определять характер происшествия и направлять к месту необходимые силы.

В 2026 году работа спасательных подразделений продолжается в интенсивном режиме. По опубликованным в октябре данным МЧС, с начала года было совершено около 82 тыс. выездов. Спасено более 8,8 тыс. человек, свыше 10,3 тыс. граждан эвакуированы, медицинская помощь оказана более чем 3,2 тыс. пострадавших.

Сопоставлять эти цифры напрямую с годовыми показателями нельзя: данные за 2026 год охватывают только часть календарного года. Тем не менее они демонстрируют, что потребность в экстренном реагировании остается высокой.

За статистикой стоят ситуации, в которых время имеет решающее значение. При пожаре необходимо быстро обнаружить очаг и вывести людей из опасной зоны. Во время паводка — организовать эвакуацию, доставить жителей в безопасное место и не допустить распространения воды на жилые дома. При поисках пропавшего человека — обследовать территорию, определить вероятный маршрут и организовать работу поисковых групп.

Поэтому эффективность спасательной службы определяется не только числом выездов и спасенных, но и готовностью подразделений действовать в первые минуты после получения сигнала.

От пожарной машины до беспилотников: как обновляется оснащение

Современная спасательная операция требует не только подготовленных специалистов, но и техники, способной работать в сложных условиях. Обычный пожарный автомобиль не решит все задачи на затопленной территории, а стандартное спасательное оборудование не всегда подходит для высокогорья или поиска людей под завалами.

Именно поэтому обновление материально-технической базы остается одним из ключевых направлений развития МЧС.

По данным ведомства, в 2025 году за счет республиканского и местных бюджетов подразделения получили около 900 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, 10 воздушных судов и порядка 2 тыс. единиц оборудования. В октябре 2025 года в МЧС также сообщали, что за предшествующие два года были приобретены свыше 800 единиц техники и более 20 тыс. единиц оборудования и снаряжения.

В период с 2024 года по итогам восьми месяцев 2026 года парк министерства пополнился 1 468 единицами различной техники, включая 700 единиц пожарной техники. В подразделения поступали специальные автомобили, средства связи, беспилотные летательные аппараты, роботизированная техника и пожарно-техническое вооружение.

Только в 2026 году, по опубликованным в октябре данным, было приобретено 87 единиц пожарной, спасательной, аварийно-спасательной и вспомогательной техники, а также шесть современных плавсредств и 976 единиц оборудования и снаряжения. Эти показатели относятся к отдельному отчетному периоду и не должны суммироваться с многолетними данными без учета дат.

Обновление касается не только автомобилей. Для работы в труднодоступной местности нужны вездеходы, снегоболотоходы, снегоходы и квадроциклы. На воде используются лодки и другие плавсредства. Авиация помогает проводить поисковые операции, доставлять специалистов и оборудование, участвовать в тушении пожаров и эвакуации людей.

Важную роль играют беспилотники. Они позволяют обследовать большие территории, получать изображение с воздуха, оценивать масштабы затопления или пожара и выявлять участки, к которым сложно добраться наземным группам. Спутниковые данные, геоинформационные системы и цифровые карты помогают определять потенциально опасные зоны и планировать размещение сил.

В рамках модернизации ведомство сообщало и о применении технологий искусственного интеллекта для обработки информации, анализа природных угроз и выявления потенциально опасных участков. Такие инструменты не заменяют специалиста, принимающего решение, но могут помочь быстрее собрать и сопоставить данные.

Еще одно важное направление — связь. Во время масштабных происшествий взаимодействовать приходится нескольким подразделениям и государственным службам одновременно. Централизованная радиосеть позволяет координировать действия на региональном уровне и повышать устойчивость связи, в том числе в удаленных районах.

Однако даже самая современная техника не гарантирует результата сама по себе. Она должна находиться в исправном состоянии, быть доступной в нужном регионе, а сотрудники — уметь пользоваться ею в реальных условиях. Поэтому обновление оборудования должно сопровождаться регулярными тренировками, техническим обслуживанием и подготовкой личного состава.

Новые депо и спасательные станции

Для оперативного реагирования важно не только то, чем оснащены спасатели, но и то, где они находятся. Если ближайшая пожарная часть расположена далеко, даже хорошо подготовленной команде потребуется время, чтобы добраться до места происшествия.

По данным МЧС, с начала 2024 года по итогам восьми месяцев 2026 года в стране построили 45 пожарных депо и 16 спасательных подразделений — всего 61 новый объект. Более 350 объектов прошли модернизацию или ремонт.

В 2025 году, согласно материалам ведомства, противопожарную защиту территории страны обеспечивали 445 пожарных подразделений. За первые 11 месяцев года было введено в эксплуатацию 17 пожарных депо.

Меняется и подход к строительству. В регионах используют быстровозводимые конструкции, позволяющие сокращать сроки и стоимость реализации проектов. При этом новые объекты рассматриваются не просто как гаражи для техники: они должны обеспечивать полноценную круглосуточную работу персонала.

В современных комплексах предусматриваются помещения для отдыха и приема пищи, учебные классы, медицинские кабинеты, тренировочные зоны и теплые боксы для автомобилей. Для сотрудников, которые могут провести на дежурстве сутки и более, такие условия имеют непосредственное значение.

Отдельное направление — спасательные станции в местах повышенного риска. Они особенно важны в районах крупных водоемов, в горах и на туристических маршрутах. Чем ближе спасательная команда к потенциальному месту происшествия, тем больше возможностей оказать помощь до того, как ситуация станет критической.

Примером специализированного подхода стало открытие универсального спасательного подразделения на горнолыжном курорте Шымбулак в Алматы. Объект расположен на высоте 2 260 метров над уровнем моря и рассчитан на круглосуточное дежурство пожарных, спасателей и сотрудников Центра медицины катастроф.

В его распоряжении находятся шесть единиц техники, включая автомобиль медицинской помощи, пожарную автоцистерну, спасательный автомобиль, квадроцикл, снегоход и мотовездеход. Такое сочетание позволяет реагировать на происшествия в условиях высокогорья, где обычный транспорт может оказаться малоэффективным.

Развитие подобных объектов показывает, что инфраструктура гражданской защиты постепенно адаптируется к особенностям конкретных территорий, а не ограничивается единым подходом для всех регионов.