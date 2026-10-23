Тысяча молодых алматинцев приняли участие во флешмобе ко Дню Республики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии Дня Республики на площади перед Казахстанско-Британским техническим университетом в Алматы состоялся патриотический флешмоб «Менің елім – менің болашағым» («Моя страна – мое будущее»). В мероприятии приняли участие тысяча молодых людей, которые обратились к своей стране с обещаниями внести вклад в ее будущее.
По информации управления молодежной политики города, акция прошла под музыкальное сопровождение фортепиано и ансамбля. Участники развернули Государственный флаг Казахстана размером 14 на 7 метров и совместно исполнили гимн страны.
Одной из основных частей программы стало обращение молодежи к Казахстану. Участникам предложили ответить на вопрос: «Казахстан, что мы оставим тебе в будущем?»
Ответы были посвящены образованию, безопасности, экологии, справедливости и независимости страны.
«Именно о таком поколении неоднократно говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая важность воспитания ответственных, образованных и патриотичных граждан. Эти идеи лежат и в основе концепции «Адал азамат», где любовь к Родине измеряется прежде всего поступками, честным трудом и готовностью приносить пользу обществу», — отметили организаторы акции.
По их словам, мероприятие призвано привлечь внимание молодежи к личной ответственности за будущее страны и важности участия в общественной жизни.
Флешмоб завершился совместным исполнением Государственного гимна.
Самое читаемое
- Почти тысячу тонн продуктов привезут в Астану: где и когда пройдет ярмарка
- Казахстанский летчик впервые самостоятельно поднял в небо Ан-74
- Доллар и евро резко подешевели на торгах в Казахстане
- Скидки до 50% запустили в магазинах Казахстана ко Дню Республики
- 1,6 млрд деревьев, тысячи ликвидированных свалок и возвращение тигров: как изменился Казахстан за семь лет