Тысяча воздушных змеев поднялась в небо над Шымкентом

В Шымкенте День Республики отметили фестивалем воздушных змеев, концертом и закрытием мотосезона. Главным зрелищем праздника стал одновременный запуск 1000 воздушных змеев в парке Shymkent City Park. Фестиваль прошёл 25 октября. Его организовал туристский информационный центр Visit Shymkent. На площадке собрались семьи с детьми, жители и гости города.

Для посетителей подготовили соревнования по запуску воздушных змеев, шоу больших воздушных конструкций, детские мастер-классы и интерактивные программы. Праздничную атмосферу дополнили концерты, танцевальные номера и выступления диджеев. Для детей организовали шоу мыльных пузырей и развлекательную программу с аниматорами.

Руководитель Visit Shymkent Заманбек Орынбеков отметил, что фестиваль стал возможностью не только отметить государственный праздник, но и показать Шымкент как место для семейного отдыха.

Мы хотели подарить жителям и гостям Шымкента яркие эмоции и возможность провести День Республики вместе с близкими. Такие мероприятия создают особую атмосферу, объединяют людей и помогают раскрывать туристический потенциал города, — сказал Орынбеков.

Посетительница фестиваля Виктория Дрожкина пришла на праздник вместе с семьёй. По её словам, детям особенно понравились воздушные змеи и шоу мыльных пузырей, а взрослым — атмосфера мероприятия и возможность провести время на свежем воздухе. Ещё одним событием праздничной программы стало закрытие мотосезона. В нём приняли участие около 200 мотоциклистов.