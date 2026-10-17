У побережья Мексики затонуло судно: 11 человек пропали без вести

В Тихом океане у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния потерпело крушение судно. В результате происшествия 11 человек числятся пропавшими без вести.

По данным издания Associated Press, Береговая охрана США спасла 16 человек. Судно затонуло примерно в 225 километрах к западу от города Энсенада.

Как сообщили в мексиканском консульстве, все спасённые являются гражданами Мексики. Один из них, предположительно, пострадал от укуса акулы, ещё двое находятся в критическом состоянии.

Пострадавших доставили вертолётами в больницы Сан-Диего. Военно-морские силы США и Мексики продолжают поиски пропавших без вести.

Причины крушения судна устанавливаются.