У побережья Мексики затонуло судно: 11 человек пропали без вести
Береговая охрана США спасла 16 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
17 Октября 2026, 14:07
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17 Октября 2026, 14:0717 Октября 2026, 14:07
178Фото: Associated Press
В Тихом океане у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния потерпело крушение судно. В результате происшествия 11 человек числятся пропавшими без вести.
По данным издания Associated Press, Береговая охрана США спасла 16 человек. Судно затонуло примерно в 225 километрах к западу от города Энсенада.
Как сообщили в мексиканском консульстве, все спасённые являются гражданами Мексики. Один из них, предположительно, пострадал от укуса акулы, ещё двое находятся в критическом состоянии.
Пострадавших доставили вертолётами в больницы Сан-Диего. Военно-морские силы США и Мексики продолжают поиски пропавших без вести.
Причины крушения судна устанавливаются.
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