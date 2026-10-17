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У побережья Мексики затонуло судно: 11 человек пропали без вести

Береговая охрана США спасла 16 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

17 Октября 2026, 14:07
АВТОР
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Associated Press 17 Октября 2026, 14:07
17 Октября 2026, 14:07
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Фото: Associated Press

В Тихом океане у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния потерпело крушение судно. В результате происшествия 11 человек числятся пропавшими без вести.

По данным издания Associated Press, Береговая охрана США спасла 16 человек. Судно затонуло примерно в 225 километрах к западу от города Энсенада.

Как сообщили в мексиканском консульстве, все спасённые являются гражданами Мексики. Один из них, предположительно, пострадал от укуса акулы, ещё двое находятся в критическом состоянии.

Пострадавших доставили вертолётами в больницы Сан-Диего. Военно-морские силы США и Мексики продолжают поиски пропавших без вести.

Причины крушения судна устанавливаются.

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