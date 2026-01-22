Суд в Японии приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего Тэцуя Ямагами, признанного виновным в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

Преступление было совершено в 2022 году во время предвыборного мероприятия. Ямагами застрелил Синдзо Абэ в момент, когда тот выступал с речью, использовав самодельное огнестрельное оружие. В начале судебного процесса в прошлом году обвиняемый полностью признал свою вину.

Как передаёт корреспондент Al Jazeera, подробных разъяснений со стороны суда по мотивировочной части решения не прозвучало. При этом вынесенный приговор соответствует позиции обвинения и был ожидаемым. Ямагами признал преступление уже в первый день слушаний, заявив, что не сомневается в своей ответственности за произошедшее.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В день оглашения приговора у здания суда в Наре выстроились очереди. В японском обществе решение суда разделило мнения: часть граждан считает Ямагами хладнокровным убийцей, другие выражают ему сочувствие, указывая на тяжёлые обстоятельства его детства и влияние религиозной среды.

Отметим, мать осуждённого была активной последовательницей Церкви объединения и, как сообщалось, пожертвовала организации сотни тысяч долларов.

Расследование этого дела также выявило связи между религиозной организацией и представителями правящей Либерально-демократической партии Японии, что привело к отставке нескольких членов правительства.

Синдзо Абэ был самым долгоправящим премьер-министром в истории Японии, а его убийство во время публичного выступления стало одним из самых резонансных преступлений в новейшей истории страны.