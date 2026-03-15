Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал обсуждения вокруг введения должности вице-президента в Казахстан в рамках конституционной реформы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время брифинга с журналистами Глава государства ответил на вопрос корреспондента телеканала Jibek Joly Зулкарнай Ермурата о предположениях некоторых экспертов, которые связывают конституционные изменения с возможным транзитом власти и подготовкой к будущим президентским выборам.

По словам президента, вокруг идеи введения должности вице-президента действительно ведется немало обсуждений, однако поводов для беспокойства нет.

«Мне известно, что вокруг должности вице-президента ходят разные разговоры. Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти и нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем», — отметил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что возлагает большие надежды на новую должность, как и на другие проводимые реформы.

Он также добавил, что следующие президентские выборы пройдут в установленные сроки.