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Зеленский и представитель Трампа встретятся на переговорах в Осло

20 Октября 2026, 15:28
АВТОР
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Нейросеть 20 Октября 2026, 15:28
20 Октября 2026, 15:28
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Фото: Нейросеть

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в переговорах по Украине, которые состоятся 20 октября в Осло. Информацию официально подтвердило правительство Норвегии, передает BAQ.KZ.

Во встрече примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

К обсуждению также присоединится представитель США Джаред Кушнер, который будет участвовать в переговорах дистанционно. Стив Уиткофф прибудет в Осло лично.

По информации норвежского правительства, инициатива привлечь американских представителей к переговорам исходила от украинской стороны.

«Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Главной темой встречи станет ситуация в Украине и продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

По завершении переговоров запланирована совместная пресс-конференция президентов Украины и Финляндии, а также премьер-министра Норвегии.

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