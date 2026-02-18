Уксус справляется с унитазом лучше дорогих средств: налет “слезает” за часы
Избавиться от известкового налета и мочевого камня в унитазе легко с помощью обычного столового уксуса.
Сегодня 2026, 04:03
96Фото: фото из открытых источников
Избавиться от известкового налета и мочевого камня в унитазе легко с помощью обычного столового уксуса, сообщает BAQ.kz.
Кислота растворяет ржавчину и грязь, убивает бактерии и оставляет приятный аромат, при этом стоит копейки.
Эффективный способ с уксусом и содой:
1.Закройте воду в унитазе, подготовьте два стакана уксуса, стакан соды, бумажные салфетки и ершик.
2.Смочите салфетки уксусом и уложите под ободком на 30 минут – несколько часов в зависимости от налета.
3.Уберите салфетки, посыпьте поверхность содой, подождите 15 минут.
4.Прочистите ершиком и смойте водой.
При необходимости проблемные участки можно аккуратно потереть пемзой, чтобы не оставить царапин. Регулярное смывание и протирание ершиком после использования туалета поможет предотвратить образование налета. Для жесткой воды эксперты советуют установить смягчитель.
