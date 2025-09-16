В Талгаре может появиться улица, названная в честь 16-летнего Шерзата Полата, трагически погибшего в результате жестокого преступления, передает BAQ.KZ. С инициативой выступил адвокат семьи погибшего — Мейрман Шекеев.

Он рассказал, что лично озвучил предложение акиму города Талгара Арыстанбеку Абилхаирулы, и глава города идею поддержал.

"Улицы на месте, где пролилась кровь 16-летнего Шерзата, и он погиб, называются Менделеева и Руставели. Обе они названы не в честь казахских деятелей, внесших вклад в Талгар или даже в Казахстан. Это наследие советской власти.

Поэтому я предложил акиму Талгара назвать улицу Менделеева в честь покойного Шерзата. Он постарается поддержать мое предложение по мере возможности", – написал Мейрман Шекеев в своем Instagram.

Напомним, в Талгаре возводят дом для родителей 16-летнего Шерзата Полата, убитого осенью прошлого года.

Трагедия семьи Полата вызвала широкий общественный резонанс. В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла драка "из-за банки пива", в результате которой был убит подросток. По делу арестовали 10 человек. Через неделю после убийства дом семьи Полата сгорел при поджоге.

В июне 2025 года главный обвиняемый по делу Абзал Шынасыл был приговорён к 23 годам лишения свободы.