Умер казахстанский художник-аниматор Алтынбек Омирзаков

В Казахстане скончался известный художник-аниматор и педагог Алтынбек Омирзаков, внесший значительный вклад в становление и развитие отечественной анимации.

О его кончине сообщили на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова и в творческом объединении «Қазақанимация».

Алтынбек Омирзаков был одним из первых учеников Амана Кайдарова — основоположника казахского анимационного искусства. Он посвятил свою профессиональную деятельность национальной мультипликации и участвовал в её развитии.

На протяжении многих лет Омирзаков преподавал в колледже Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Он внёс вклад в профессиональное становление молодых аниматоров и сохранение традиций национальной школы анимации.

В связи с кончиной художника «Казахфильм» и творческое объединение «Қазақанимация» выразили соболезнования его семье, родным, близким и коллегам.