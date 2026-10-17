Умер казахстанский художник-аниматор Алтынбек Омирзаков
Художник-аниматор и педагог посвятил свою жизнь развитию национальной мультипликации и подготовке молодых специалистов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане скончался известный художник-аниматор и педагог Алтынбек Омирзаков, внесший значительный вклад в становление и развитие отечественной анимации.
О его кончине сообщили на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова и в творческом объединении «Қазақанимация».
Алтынбек Омирзаков был одним из первых учеников Амана Кайдарова — основоположника казахского анимационного искусства. Он посвятил свою профессиональную деятельность национальной мультипликации и участвовал в её развитии.
На протяжении многих лет Омирзаков преподавал в колледже Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Он внёс вклад в профессиональное становление молодых аниматоров и сохранение традиций национальной школы анимации.
В связи с кончиной художника «Казахфильм» и творческое объединение «Қазақанимация» выразили соболезнования его семье, родным, близким и коллегам.
«Творческий путь Алтынбека Омирзакова, его преданность национальному искусству и труд по воспитанию учеников займут особое место в истории казахской анимации. Светлая память о покойном навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников», — говорится в сообщении киностудии и творческого объединения.
Самое читаемое
- Токаев обсудил с главой ЮНЕСКО и представителем Еврокомиссии сотрудничество в науке и энергетике
- Казахстан и еще пять стран будут вместе изучать наследие Золотой Орды
- Кататься на коньках в Астане можно будет уже в октябре
- Более 300 фермеров привезут продукты на ярмарки выходного дня в Алматы
- В Астане водитель автобуса получил срок за смертельный наезд на пешехода