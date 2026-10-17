Умер казахстанский художник-аниматор Алтынбек Омирзаков

Художник-аниматор и педагог посвятил свою жизнь развитию национальной мультипликации и подготовке молодых специалистов.

17 Октября 2026, 12:13
АВТОР
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Казахфильм 17 Октября 2026, 12:13
17 Октября 2026, 12:13
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Фото: Казахфильм

В Казахстане скончался известный художник-аниматор и педагог Алтынбек Омирзаков, внесший значительный вклад в становление и развитие отечественной анимации.

О его кончине сообщили на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова и в творческом объединении «Қазақанимация».

Алтынбек Омирзаков был одним из первых учеников Амана Кайдарова — основоположника казахского анимационного искусства. Он посвятил свою профессиональную деятельность национальной мультипликации и участвовал в её развитии.

На протяжении многих лет Омирзаков преподавал в колледже Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Он внёс вклад в профессиональное становление молодых аниматоров и сохранение традиций национальной школы анимации.

В связи с кончиной художника «Казахфильм» и творческое объединение «Қазақанимация» выразили соболезнования его семье, родным, близким и коллегам.

«Творческий путь Алтынбека Омирзакова, его преданность национальному искусству и труд по воспитанию учеников займут особое место в истории казахской анимации. Светлая память о покойном навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников», — говорится в сообщении киностудии и творческого объединения.

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