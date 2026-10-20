Усталость пилотов и бортпроводников хотят контролировать по новым правилам

В Казахстане предлагают изменить правила выполнения полетов в гражданской авиации. Новые требования коснутся учета рабочего времени и отдыха пилотов и бортпроводников, а также контроля их утомляемости, передает BAQ.KZ.

Проект приказа Министерства транспорта опубликован на портале «Открытые НПА». Он предусматривает внесение изменений в Правила производства полетов в гражданской авиации, действующие с 2017 года. 15932485_npa

Одно из основных изменений касается летных и кабинных экипажей. Предлагается установить требования к хранению данных о том, сколько времени каждый член экипажа проводит непосредственно в полете, сколько длится его служебное полетное и общее служебное время, а также сколько времени отводится на отдых.

«Проект приказа предусматривает требования к сотруднику по обеспечению полетов/полетному диспетчеру, хранению данных полетного времени, служебного полетного времени, служебного времени и времени отдыха для каждого члена летных и кабинных экипажей и применению контроля утомляемости (FRMS)», – говорится в документе. 15932485_npa

Изменения затрагивают не только пилотов и бортпроводников, но и сотрудников, которые обеспечивают выполнение полетов, включая полетных диспетчеров.

Отдельное внимание предлагается уделить FRMS – системе контроля рисков, связанных с утомляемостью экипажа. Однако конкретный порядок ее применения и допустимые пределы рабочего времени в опубликованном обосновании проекта не раскрываются.

В Минтрансе объясняют необходимость изменений обновлением действующих правил.

«Усовершенствование норм права, устранение устаревших положений, приведение в соответствие с положениями Международной организации гражданской авиации», – говорится в документе.

Разработчиком проекта выступает Министерство транспорта. Документ подготовлен на основании закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

В ведомстве также отмечают, что принятие изменений не должно повлечь отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Пока новые нормы не действуют – проект находится на стадии публичного обсуждения.