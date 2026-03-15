Уверен, это Конституция прогрессивного Казахстана – Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После голосования на референдуме по проекту новой Конституции Президент Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей СМИ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Тогжан Гани, корреспондент газеты «Время»:
– В мировой практике конституционная реформа занимает довольно продолжительное время, а у нас подготовка новой Конституции, ее обсуждение заняли непродолжительное время. Этот момент привлек к себе внимание и стал объектом критики международных наблюдателей. Как Вы оцениваете данный аспект, что думаете по этому поводу?
Президент:
"Я уже сказал, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени. Вы знаете, что в 2022 году вносились изменения в Конституцию. Уже тогда можно было принимать новую Конституцию, но мы воздержались от этого. И зародилась идея принять новую Конституцию. Я примерно два года назад приступил к работе. Я считал, что стране нужна новая Конституция. Наша страна должна быть, прежде всего, светским государством. Уверен, что это Конституция прогрессивного Казахстана. Мы должны работать на опережение, идти в ногу с прогрессом, а не отставать. Прежде всего, если мы не будем прогрессивной страной, мы утратим авторитет в глазах иностранных государств. Поэтому мы должны взять судьбу в свои руки. Мы должны усердно работать на благо страны. Это важнейшая цель, которая стоит перед нами".
