В 2 раза выше плана: в Жамбылской области очистили более 160 км каналов

В Жамбылской области с начала 2026 года механизированным способом очистил 160,3 км ирригационных каналов при плане 77,3 км. Это 207,4% от запланированного объёма работ.

Рост производительности связан в том числе с укреплением материально-технической базы Жамбылского филиала РГП «Казводхоз». В прошлом году филиал получил 55 единиц специальной техники, что позволило расширить возможности по очистке и восстановлению водохозяйственной инфраструктуры.

В целом с начала года филиалами РГП «Казводхоз» очищено более 2 043 км каналов. До конца года планируется провести работы ещё примерно на 200 км.

Объёмы механизированной очистки каналов в стране ежегодно растут. В 2023 году было очищено 678 км, в 2024 году — 1147,6 км, а в 2025 году — 1840 км.

«Модернизация каналов, внедрение современных подходов к управлению водными ресурсами и обновление технического парка создают основу для более эффективного использования воды и устойчивого развития орошаемого земледелия», — отметил директор Департамента развития водохозяйственных сооружений МВРИ РК Саги Утелов.

Работа по обновлению ирригационной инфраструктуры будет продолжена. Она направлена на повышение надёжности водоснабжения и эффективное использование водных ресурсов.