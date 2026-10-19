В 5–10 раз быстрее: ИИ ускоряет инспекцию энергообъектов
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АО «Самрук-Энерго» внедряет технологии искусственного интеллекта для повышения безопасности, надежности оборудования и эффективности производственных процессов.
Один из ключевых инструментов — интеллектуальная видеоаналитика. Системы в режиме реального времени выявляют нарушения требований охраны труда, отсутствие средств индивидуальной защиты и нахождение сотрудников в опасных зонах. Это помогает оперативно реагировать на риски и предотвращать возможные происшествия.
На Экибастузской ГРЭС-1 реализуется проект по диагностике оборудования с применением машинного обучения. Анализируя текущие и исторические данные, система выявляет отклонения и признаки возможных неисправностей на ранних стадиях. Это позволяет снизить риск внеплановых остановок и повысить надежность оборудования.
ИИ также ускоряет обследование энергетической инфраструктуры. Беспилотники с технологиями компьютерного зрения анализируют визуальные и тепловизионные данные, помогая обнаруживать дефекты ЛЭП, опор, трансформаторов и других объектов. При этом сокращается необходимость проведения опасных высотных работ.
Эффект от внедрения технологий уже выражается в экономии времени. Расчет запасов угля занимает всего 20 минут вместо 10 дней, а инспекция ЛЭП, опор и трансформаторов ускоряется в 5–10 раз. Обследование дымовых труб с помощью беспилотников позволяет выполнить инспекцию за два часа.
Еще одно направление — прогнозирование выработки электроэнергии из возобновляемых источников. «Самрук-Энерго» разрабатывает ИИ-модели, позволяющие прогнозировать генерацию на 24–72 часа вперед с учетом метеорологических данных и информации из систем АСКУЭ и SCADA.
Особенно актуально это для ветровых электростанций, выработка которых зависит от скорости ветра. Цель проекта — повысить точность прогнозирования до 80%, улучшить планирование и сократить отклонения фактической генерации от прогнозных показателей.
Таким образом, искусственный интеллект становится важным инструментом цифровой трансформации «Самрук-Энерго» — от повышения производственной безопасности до оптимизации управления энергетическими активами.
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