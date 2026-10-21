В Акмолинской области хотят построить ферму на 10 тысяч голов скота и два завода

В районе Биржан сал Акмолинской области планируют создать крупный агрокластер, где будут выращивать скот, производить молочную продукцию и перерабатывать мясо. В проекте участвуют казахстанский инвестор и австрийские специалисты по животноводству, передает BAQ.KZ.

Проект получил название «Койтас». Компания Saryarka Agro Group намерена построить откормочную площадку на 10 тысяч голов крупного рогатого скота симментальской породы.

Рядом планируют разместить молочный завод мощностью 100 тонн в сутки и мясокомбинат, рассчитанный на 100 голов скота за смену.

Идея заключается в том, чтобы развивать в одном районе животноводство и переработку сельхозпродукции.

К работе намерены привлечь австрийских специалистов. Основное направление сотрудничества касается разведения племенного скота, селекции и современных методов управления животноводческими хозяйствами.

Генеральный директор австрийской компании AAC Герман Визер рассказал, что современные технологии позволяют постоянно отслеживать состояние животных и автоматизировать производственные процессы.

Он затронул и другие направления сельского хозяйства. В частности, цифровые решения помогают контролировать расход удобрений, повышать урожайность и снижать воздействие производства на окружающую среду. Австрийские аграрии готовы поделиться этими наработками с коллегами из Акмолинской области.

Аким региона Марат Ахметжанов считает, что площадки для развития мясного животноводства есть сразу в нескольких районах.

«Районы Коргалжынский, Ерейментауский и Биржан сал обладают большим потенциалом для развития мясного кластера, создания современных откормочных площадок и перерабатывающих производств. Наше выгодное расположение и вхождение в Астанинскую агломерацию создают благоприятные условия для привлечения инвестиций. Мы готовы оказывать инвесторам всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов, содействовать в решении возникающих вопросов и создавать необходимые условия», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

По итогам встречи аким поручил профильным ведомствам совместно с инвестором продолжить подготовку проекта и держать его реализацию на контроле.

Пока речь идет о планах строительства. Стоимость агрокластера, сроки запуска предприятий и количество рабочих мест в акимате не уточнили.