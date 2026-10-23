  • Главная
  • Новости
  • В Акмолинской области ограничили движение на трассе Астана — Караганда — Алматы

В Акмолинской области ограничили движение на трассе Астана — Караганда — Алматы

Из-за ухудшения погоды проезд закрыли для транспорта на летних шинах. Ограничение действует на участке протяжённостью 62 километра.

23 Октября 2026, 08:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 23 Октября 2026, 08:54
23 Октября 2026, 08:54
101
Фото: Pixabay.com

В Акмолинской области 23 октября с 06:30 ввели ограничение движения на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы». 

Ограничение распространяется на все виды транспортных средств, оснащённых летними шинами. Оно действует на участке с 30-го по 92-й километр — от пункта взимания платы «Жибек Жолы» до границы Карагандинской области.

Предварительное время открытия дороги — 23 октября в 10:00.

Самое читаемое

Наверх