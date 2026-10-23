В Акмолинской области ограничили движение на трассе Астана — Караганда — Алматы

В Акмолинской области 23 октября с 06:30 ввели ограничение движения на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы».

Ограничение распространяется на все виды транспортных средств, оснащённых летними шинами. Оно действует на участке с 30-го по 92-й километр — от пункта взимания платы «Жибек Жолы» до границы Карагандинской области.

Предварительное время открытия дороги — 23 октября в 10:00.