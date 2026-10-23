В Акмолинской области ограничили движение на трассе Астана — Караганда — Алматы
Из-за ухудшения погоды проезд закрыли для транспорта на летних шинах. Ограничение действует на участке протяжённостью 62 километра.
23 Октября 2026, 08:54
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23 Октября 2026, 08:5423 Октября 2026, 08:54
101Фото: Pixabay.com
В Акмолинской области 23 октября с 06:30 ввели ограничение движения на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы».
Ограничение распространяется на все виды транспортных средств, оснащённых летними шинами. Оно действует на участке с 30-го по 92-й километр — от пункта взимания платы «Жибек Жолы» до границы Карагандинской области.
Предварительное время открытия дороги — 23 октября в 10:00.
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