В Акмолинской области планируют выпускать до 1 млрд яиц в год

Производство пищевого яйца в Акмолинской области к 2028 году планируют увеличить до 1 млрд штук в год. Сейчас регион обеспечивает около 15% потребности страны в такой продукции.

Один из проектов реализуют на птицефабрике «Ақкөл Құс». Ее мощность хотят увеличить с 90 млн до 200 млн яиц в год.

Для этого построят четыре новых корпуса для кур-несушек общей вместимостью 324 тыс. голов. После запуска они должны дать еще до 110 млн яиц в год.

Сейчас на предприятии содержится более 300 тыс. птиц. Работают шесть корпусов для несушек, два для молодняка, кормоцех и яйцесклад с сортировочным оборудованием. С начала года здесь произвели 48 млн яиц.

Продукция идет в Акмолинскую и Туркестанскую области, Астану, Кокшетау и Кыргызстан.

Проект предусматривает и дальнейшее расширение инфраструктуры. Планируется построить помещения для молодняка, яйцесклад с линией сортировки до 30 тыс. яиц в час и расширить кормоцех.

Проектно-сметная документация готова, государственная экспертиза пройдена. Строительные работы должны начаться в ноябре 2026 года. Оборудование из Китая и Европы ожидают в следующем году.

Первый этап планируют завершить в апреле 2027 года, выход на полную мощность намечен на середину 2028 года.

«Ақкөл Құс» работает с 2014 года. За последние два года на предприятии обновили оборудование для содержания и выращивания птицы.

Сейчас Акмолинская область производит около 30% мяса птицы в Казахстане.