В Акмолинской области запустили роботизированную ферму на 900 коров

В селе Еңбек Аккольского района начала работу роботизированная молочно-товарная ферма ТОО «Еңбек». Комплекс рассчитан на 900 коров и стал первым в Казахстане проектом такого масштаба с высоким уровнем автоматизации. Роботы доят коров, а специальное оборудование отвечает за кормление животных и поддержание необходимых условий содержания.

С работой фермы ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Стоимость проекта составила 8,1 млрд тенге. Из них 3,1 млрд тенге выделили при участии АО «СПК «Көкше», ещё 5 млрд тенге вложило само хозяйство.

Запуск такого предприятия — важный шаг в развитии молочного животноводства региона. Проект реализуется в рамках кластера программы развития животноводства, инициированной Президентом, при финансовой поддержке государства, — отметил Ахметжанов.

До конца года в Акмолинской области планируют открыть ещё две молочно-товарные фермы: на 760 голов в Атбасарском районе и на 1 400 голов в Бурабайском. В последнем также предусмотрено строительство молокоперерабатывающего завода. На сегодняшний день в хозяйство доставили более 770 голов крупного рогатого скота, в том числе 300 голштинских коров из Дании.

После выхода на проектную мощность ферма сможет содержать 900 дойных коров. Ожидаемый годовой объём производства молока — 4 230 тонн. На предприятии установили 12 доильных роботов немецкой компании GEA Westfalia. Стоимость оборудования составила 1,9 млрд тенге.

Большинство ежедневных операций выполняется без непосредственного участия человека. При этом специалисты контролируют работу оборудования и следят за состоянием животных. Наша цель — получать до 8,5 тысячи литров молока от одной коровы в год, — рассказал руководитель фермы Куаныш Ракишев.

Молоко с фермы уже поставляют на ТОО «Гормолзавод», где производят различные молочные продукты, в том числе мороженое. В Акмолинской области ежегодно производят около 90 тысяч тонн товарного молока. За последние два года объём производства увеличился в 1,8 раза.