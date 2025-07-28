В районе дач Коклайсай Карасайского района Алматинской области спасатели МЧС ликвидировали крупное возгорание сухой растительности, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, пожар охватил предварительно около 5 гектаров. Благодаря слаженной работе служб жертв и пострадавших удалось избежать.

Жители ближайших дачных участков эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Существовавшая угроза распространения огня на жилые дома была своевременно снята.

"Тушение осложняли труднопроходимый рельеф и погодные условия. Для борьбы с огнём был задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством от "Казавиаспас" МЧС РК", - говорится в сообщении.

Несмотря на усилия спасателей, частично повреждены шесть строений: два дачных домика (35 кв.м.), три навеса (21 кв.м.) и баня (20 кв.м.).

На видео, опубликованном после ликвидации пожара, председатель садоводческого объединения "КОК-ЛАЙ-САЙ" выразил благодарность сотрудникам МЧС за оперативную помощь и защиту людей и имущества.