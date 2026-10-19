В Актау полицейские через окно спасли двух детей, оставшихся без взрослых
19 Октября 2026, 11:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
19 Октября 2026, 11:2119 Октября 2026, 11:21
242Фото: polisia.kz
В Актау прохожий заметил маленького ребенка у открытого окна и позвонил на канал «102». В квартире на втором этаже в этот момент без взрослых находились двое детей, 6 и 4 лет.
На вызов приехали участковые инспекторы Абзал Анарбайұлы и Асылбек Куженов. Как выяснилось, бабушка детей ненадолго вышла из дома за водой.
Полицейские решили не ждать ее возвращения. Они поднялись к окну второго этажа, забрались в квартиру и вывели детей в безопасное место.
Малыши не пострадали.
В полиции Мангистауской области напомнили, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут.
Самое читаемое
- В Астану привезли более 1 600 тонн продуктов из трёх областей
- Трамп приостановил новые санкции против России, которые сам же ввёл
- Вокзал «Астана-1» проверили на доступность для маломобильных граждан перед открытием
- Плотину «Албарбогет» в Костанайской области проверяют на безопасность
- Во Франции выставили редкий розовый бриллиант — спустя 100 лет после его кражи