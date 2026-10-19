В Актау полицейские через окно спасли двух детей, оставшихся без взрослых

В Актау прохожий заметил маленького ребенка у открытого окна и позвонил на канал «102». В квартире на втором этаже в этот момент без взрослых находились двое детей, 6 и 4 лет.

На вызов приехали участковые инспекторы Абзал Анарбайұлы и Асылбек Куженов. Как выяснилось, бабушка детей ненадолго вышла из дома за водой.

Полицейские решили не ждать ее возвращения. Они поднялись к окну второго этажа, забрались в квартиру и вывели детей в безопасное место.

Малыши не пострадали.

В полиции Мангистауской области напомнили, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут.