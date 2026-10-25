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В Актау установили еще 107 автоматизированных тепловых пунктов

Оборудование монтируют в многоквартирных домах верхних микрорайонов, где наблюдается дефицит тепла.12

25 Октября 2026, 10:11
АВТОР
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Акимат города Актау 25 Октября 2026, 10:11
25 Октября 2026, 10:11
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Фото: Акимат города Актау

В Актау продолжают заменять устаревшие элеваторные узлы на автоматизированные тепловые пункты (АТП). В этом году в жилых домах верхних микрорайонов установили еще 107 таких устройств. 

Как сообщили в городском акимате, работы начались в 2024 году в микрорайонах, где жители сталкиваются с нехваткой тепла.

В 2025 году автоматизированные тепловые пункты установили в 104 жилых домах верхних микрорайонов. Всего за тот период смонтировали 170 устройств.

"АТП позволяют регулировать подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха, сокращать теплопотери внутри зданий и эффективнее использовать энергоресурсы", - уточнили в акимате.

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