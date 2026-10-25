В Актау установили еще 107 автоматизированных тепловых пунктов

В Актау продолжают заменять устаревшие элеваторные узлы на автоматизированные тепловые пункты (АТП). В этом году в жилых домах верхних микрорайонов установили еще 107 таких устройств.

Как сообщили в городском акимате, работы начались в 2024 году в микрорайонах, где жители сталкиваются с нехваткой тепла.

В 2025 году автоматизированные тепловые пункты установили в 104 жилых домах верхних микрорайонов. Всего за тот период смонтировали 170 устройств.