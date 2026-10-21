В Актобе государству вернули 94 гектара земли стоимостью 1,7 млрд теңге

В Актобе в собственность государства вернули земельные участки общей площадью больше 94 гектаров. Их стоимость оценивается в 1,7 млрд теңге. Землю удалось вернуть после вмешательства прокуратуры города.

Прокуроры проверили, как в Актобе соблюдают земельное законодательство. Выяснилось, что участки выдавали с нарушением порядка, в том числе без обязательных конкурсов.

Нашлись и другие нарушения. Суд признавал договоры аренды недействительными, но вернуть землю государству вовремя никто не спешил, решения, которые уже вступили в силу, не исполняли.

После мер прокурорского надзора все эти участки перешли обратно в государственную собственность.