В Актобе государству вернули 94 гектара земли стоимостью 1,7 млрд теңге
21 Октября 2026, 11:04
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21 Октября 2026, 11:0421 Октября 2026, 11:04
110Фото: baq.kz
В Актобе в собственность государства вернули земельные участки общей площадью больше 94 гектаров. Их стоимость оценивается в 1,7 млрд теңге. Землю удалось вернуть после вмешательства прокуратуры города.
Прокуроры проверили, как в Актобе соблюдают земельное законодательство. Выяснилось, что участки выдавали с нарушением порядка, в том числе без обязательных конкурсов.
Нашлись и другие нарушения. Суд признавал договоры аренды недействительными, но вернуть землю государству вовремя никто не спешил, решения, которые уже вступили в силу, не исполняли.
После мер прокурорского надзора все эти участки перешли обратно в государственную собственность.
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