  • Главная
  • Новости
  • В Актобе мужчину арестовали на пять суток за поведение в TikTok

В Актобе мужчину арестовали на пять суток за поведение в TikTok

42-летний житель города нецензурно выражался и показывал непристойные жесты во время прямого эфира.

26 Октября 2026, 14:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 26 Октября 2026, 14:33
26 Октября 2026, 14:33
199
Фото: Pixabay.com

В Актобе мужчину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань и непристойные жесты во время прямого эфира в TikTok. По решению суда он проведет под арестом пять суток.

Как сообщили в полиции Актюбинской области, нарушителем оказался 42-летний житель города. Его установили после прямого эфира в социальной сети.

В полиции напомнили, что социальные сети являются публичным пространством, а проведение трансляций не освобождает пользователей от ответственности за нарушение закона.

Нецензурная брань, оскорбительное поведение и другие противоправные действия в интернете влекут ответственность наравне с аналогичными нарушениями в общественных местах.

Самое читаемое

Наверх