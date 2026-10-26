В Актобе мужчину арестовали на пять суток за поведение в TikTok

В Актобе мужчину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань и непристойные жесты во время прямого эфира в TikTok. По решению суда он проведет под арестом пять суток.

Как сообщили в полиции Актюбинской области, нарушителем оказался 42-летний житель города. Его установили после прямого эфира в социальной сети.

В полиции напомнили, что социальные сети являются публичным пространством, а проведение трансляций не освобождает пользователей от ответственности за нарушение закона.

Нецензурная брань, оскорбительное поведение и другие противоправные действия в интернете влекут ответственность наравне с аналогичными нарушениями в общественных местах.