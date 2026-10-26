В Актобе мужчину арестовали на пять суток за поведение в TikTok
42-летний житель города нецензурно выражался и показывал непристойные жесты во время прямого эфира.
26 Октября 2026, 14:33
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26 Октября 2026, 14:3326 Октября 2026, 14:33
199Фото: Pixabay.com
В Актобе мужчину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань и непристойные жесты во время прямого эфира в TikTok. По решению суда он проведет под арестом пять суток.
Как сообщили в полиции Актюбинской области, нарушителем оказался 42-летний житель города. Его установили после прямого эфира в социальной сети.
В полиции напомнили, что социальные сети являются публичным пространством, а проведение трансляций не освобождает пользователей от ответственности за нарушение закона.
Нецензурная брань, оскорбительное поведение и другие противоправные действия в интернете влекут ответственность наравне с аналогичными нарушениями в общественных местах.
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