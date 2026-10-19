В Актюбинской области восстановили 5 тыс. га орошаемых земель

В Актюбинской области продолжается восстановление ирригационной инфраструктуры и внедрение современных систем полива. Вопросы эффективного использования водных ресурсов и повышения урожайности рассмотрели на аппаратном совещании в акимате региона.

Общая площадь регулярно орошаемых сельхозземель региона составляет 17,7 тыс. га. Водосберегающие технологии уже применяются на 12,3 тыс. га, включая дождевальные системы и капельное орошение.

С 2019 года в рамках программы «Казводхоз» ведётся восстановление ирригационной инфраструктуры, охватывающей 9,3 тыс. га. Работы завершены на 5 тыс. га, ещё на 4,3 тыс. га продолжаются в Каргалинском районе и Актобе.

На внедрение водосберегающих технологий государство предоставляет инвестиционные субсидии, покрывающие от 50 до 80% затрат. В 2025 году сельхозпроизводителям выплатили 176 млн тенге, а в текущем году — 206 млн тенге.

При этом в регионе остаётся актуальной проблема эффективного использования восстановленных орошаемых земель.

Аким области Асхат Шахаров поручил провести инвентаризацию ирригационных объектов, оценить их техническое состояние и обеспечить вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот.

Глава региона также поручил районным акиматам проверить состояние каналов и оросительных систем, устранить выявленные недостатки и подготовить инфраструктуру к следующему поливному сезону.