В 2025 году в Актюбинскую область привлечено 1,2 трлн тенге инвестиций. Это на 32% больше по сравнению с 2024 годом. В регионе реализуются крупные промышленные проекты, укрепляя инвестиционный потенциал экономики.

Одна из задач, поставленных Главой государства, – довести ВВП страны до 450 млрд долларов к 2029 году. Для достижения этой цели планируется привлечь 150 млрд долларов иностранных инвестиций.

Важную роль в этом направлении играют создание благоприятных условий для инвесторов, сопровождение проектов и решение инфраструктурных вопросов. Для этого создан инвестиционный штаб и внедрён механизм соглашений об инвестициях.

Актюбинская область также эффективно использует предоставленные государством возможности. Инвесторам выделяются земельные участки на территории специальной экономической зоны и в других районах области. Кроме того, предпринимателям оказывается поддержка посредством подведения инфраструктуры, субсидирования и предоставления гарантий за счёт средств местного бюджета.

Работа по привлечению инвестиций, открытию новых производств и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в регионе продолжается.