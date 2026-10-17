В Алматинской области загорелась нелегальная свалка

В Талгарском районе Алматинской области локализовали возгорание мусора на несанкционированной свалке возле села Байтерек. Пожар произошёл на территории заброшенного карьера. На месте развернули штаб пожаротушения и организовали бесперебойную подачу воды.

Для тушения используют два лафетных ствола. Спецтехника засыпает очаги горения грунтом. Также проводятся работы по рекультивации территории. В ликвидации возгорания участвуют подразделения МЧС и силы местных исполнительных органов. Пожар локализован, работы продолжаются.