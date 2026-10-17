В Алматинской области загорелась нелегальная свалка
17 Октября 2026, 08:56
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17 Октября 2026, 08:5617 Октября 2026, 08:56
151Фото: МЧС РК / улучшено с помощью ИИ
В Талгарском районе Алматинской области локализовали возгорание мусора на несанкционированной свалке возле села Байтерек. Пожар произошёл на территории заброшенного карьера. На месте развернули штаб пожаротушения и организовали бесперебойную подачу воды.
Для тушения используют два лафетных ствола. Спецтехника засыпает очаги горения грунтом. Также проводятся работы по рекультивации территории. В ликвидации возгорания участвуют подразделения МЧС и силы местных исполнительных органов. Пожар локализован, работы продолжаются.
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