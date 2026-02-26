Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникаций Арман Кырыкбаев встретился с молодежью Алматы и подробно рассказал о городской молодежной политике и механизмах поддержки, передает BAQ.KZ.

По его словам, Алматы издавна считается городом молодежи. Талантливые и целеустремленные молодые люди со всех регионов страны приезжают сюда в поисках образования и возможностей для профессиональной реализации. Сегодня в городе проживают 712 тысяч молодых людей - это означает, что каждый третий житель Алматы относится к категории молодежи.

В городе функционируют 35 высших учебных заведений и 88 колледжей. Около 300 тысяч студентов получают образование, из них более 145 тысяч - молодежь, прибывшая из других регионов.

В целях поддержки молодежных инициатив в Алматы работают 11 комьюнити-центров. Эти центры помогают молодым гражданам реализовывать собственные проекты, содействуют трудоустройству, развитию предпринимательства, а также оказывают юридические и психологические консультации. С прошлого года мероприятия этих центров посетили более полумиллиона молодых людей.

«Сейчас возможности, которые государство предоставляет молодежи, находятся на беспрецедентном уровне. В наши молодые годы таких центров не было. Любой молодой человек, который хочет реализовать свой проект, может рассчитывать на поддержку», — отметил Арман Кырыкбаев.

Кроме того, он рассказал о грантах, филиалах зарубежных университетов, программе «Болашак», мерах поддержки для молодых предпринимателей и жилищных программах для молодых семей.