В Алматы изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов
Корректировки вступят в силу 23 октября из-за ремонтных работ и строительства инженерных сетей.
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В Алматы с 23 октября временно изменятся схемы движения автобусов № 4, 44, 50 и 68. Кроме того, перенесут контрольную остановку маршрута № 114.
По данным Транспортного холдинга, изменения связаны с аварийно-восстановительными работами, ремонтом дорог и строительством сетей водоснабжения и канализации.
Маршрут № 68
Из-за аварийно-восстановительных работ на улице Центральной, 36, движение перекроют на участке от улицы Салыкова до улицы Жангир хана. Конечную остановку автобуса перенесут на остановочный пункт «Центральная / Жулдыз».
В северном направлении автобусы будут следовать по улицам Салыкова, Утегенова, Рахмадиева, Алматинской, Жарокова, Вишнёвой, Восточной, Жангир хана и Арайлы, после чего вернутся на привычную схему.
В обратном направлении от ТЦ Esentai Mall автобусы поедут по улице Арайлы через микрорайон Аскартау (Коктем), развернутся возле санатория «Коктем» и продолжат движение по улицам Жангир хана, Восточной, Алматинской, Жарокова, Вишнёвой, Рахмадиева, Утегенова и Салыкова до временной конечной остановки.
Маршруты № 4, 44 и 50
Схемы движения этих автобусов скорректируют из-за строительства сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Акжар, а также перекрытия движения на пересечении улиц Кунаева и Грозы.
Маршрут № 4: в восточном направлении автобусы поедут по улицам Грозы, Кунаева, Жандосова, Яссауи и Шаляпина, затем вернутся на действующую схему.
Маршрут № 44: движение организуют по улицам Грозы, Кунаева, Жандосова, Яссауи, Шаляпина и Ашимова с последующим возвращением на привычный маршрут.
Маршрут № 50: автобусы проследуют по улицам Жандосова, Грозы, Кунаева, затем снова по Жандосова и Яссауи, после чего продолжат движение по действующей схеме.
В западном направлении маршруты № 4, 44 и 50 будут работать без изменений.
Маршрут № 114
Контрольную остановку маршрута № 114 временно перенесут с конечной «Мкр. Сулусай» на остановку «По требованию». Это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на улице Медеу, в районе пересечения улиц Инкардария и Абзал. Из-за ремонтных работ общественный транспорт не сможет проехать и развернуться возле прежней контрольной остановки.
Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ. Пассажирам рекомендуют учитывать новые схемы при планировании поездок.
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