В Алматы изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов

В Алматы с 23 октября временно изменятся схемы движения автобусов № 4, 44, 50 и 68. Кроме того, перенесут контрольную остановку маршрута № 114.

По данным Транспортного холдинга, изменения связаны с аварийно-восстановительными работами, ремонтом дорог и строительством сетей водоснабжения и канализации.

Маршрут № 68

Из-за аварийно-восстановительных работ на улице Центральной, 36, движение перекроют на участке от улицы Салыкова до улицы Жангир хана. Конечную остановку автобуса перенесут на остановочный пункт «Центральная / Жулдыз».

В северном направлении автобусы будут следовать по улицам Салыкова, Утегенова, Рахмадиева, Алматинской, Жарокова, Вишнёвой, Восточной, Жангир хана и Арайлы, после чего вернутся на привычную схему.

В обратном направлении от ТЦ Esentai Mall автобусы поедут по улице Арайлы через микрорайон Аскартау (Коктем), развернутся возле санатория «Коктем» и продолжат движение по улицам Жангир хана, Восточной, Алматинской, Жарокова, Вишнёвой, Рахмадиева, Утегенова и Салыкова до временной конечной остановки.

Маршруты № 4, 44 и 50

Схемы движения этих автобусов скорректируют из-за строительства сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Акжар, а также перекрытия движения на пересечении улиц Кунаева и Грозы.

Маршрут № 4: в восточном направлении автобусы поедут по улицам Грозы, Кунаева, Жандосова, Яссауи и Шаляпина, затем вернутся на действующую схему.

Маршрут № 44: движение организуют по улицам Грозы, Кунаева, Жандосова, Яссауи, Шаляпина и Ашимова с последующим возвращением на привычный маршрут.

Маршрут № 50: автобусы проследуют по улицам Жандосова, Грозы, Кунаева, затем снова по Жандосова и Яссауи, после чего продолжат движение по действующей схеме.

В западном направлении маршруты № 4, 44 и 50 будут работать без изменений.

Маршрут № 114

Контрольную остановку маршрута № 114 временно перенесут с конечной «Мкр. Сулусай» на остановку «По требованию». Это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на улице Медеу, в районе пересечения улиц Инкардария и Абзал. Из-за ремонтных работ общественный транспорт не сможет проехать и развернуться возле прежней контрольной остановки.

Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ. Пассажирам рекомендуют учитывать новые схемы при планировании поездок.