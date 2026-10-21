В Алматы на два дня отключат телевидение и радио

В Алматы и близлежащих районах Алматинской области 21 и 22 октября временно приостановят вещание телевидения и радио. Причина — внеплановые работы на радиотелевизионной станции «Алматы» на Кок-Тобе.

Как сообщили в АО «Қазтелерадио», трансляция будет приостанавливаться с 07:00 до 17:00 в оба дня. Таким образом, перебои ожидаются 21 октября с 07:00 до 17:00 и 22 октября в тот же временной промежуток.

В компании извинились перед телезрителями и радиослушателями за временные неудобства и поблагодарили за понимание.