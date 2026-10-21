В Алматы на два дня отключат телевидение и радио
21 Октября 2026, 06:27
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21 Октября 2026, 06:2721 Октября 2026, 06:27
150Фото: "Казтелерадио"
В Алматы и близлежащих районах Алматинской области 21 и 22 октября временно приостановят вещание телевидения и радио. Причина — внеплановые работы на радиотелевизионной станции «Алматы» на Кок-Тобе.
Как сообщили в АО «Қазтелерадио», трансляция будет приостанавливаться с 07:00 до 17:00 в оба дня. Таким образом, перебои ожидаются 21 октября с 07:00 до 17:00 и 22 октября в тот же временной промежуток.
В компании извинились перед телезрителями и радиослушателями за временные неудобства и поблагодарили за понимание.
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