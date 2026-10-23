В Алматы на несколько дней ограничат движение по двум крупным улицам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы с 24 октября временно ограничат движение транспорта на проспекте Абылай хана и улице Момышулы. Причина связана с работами в рамках проекта строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ).
Ограничения будут действовать в разные дни и часы, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее продумать маршруты.
Где ограничат движение
С 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение ограничат на проспекте Абылай хана между проспектом Райымбека и улицей Тузова.
На улице Момышулы работы запланированы с 24 по 29 октября. Ограничения затронут участки южнее улицы Монке би и перекресток с проспектом Рыскулова.
Здесь движение будут ограничивать в ночное и утреннее время, с 22:00 до 10:00.
На участках проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки.
Где проверить маршрут
Информацию о временных ограничениях и изменениях дорожной обстановки можно найти в Telegram-канале AlmatyJoly, на страницах акимата Алматы, а также в приложениях 2GIS и «Яндекс Карты».
Водителям советуют учитывать ограничения при планировании поездок, особенно в праздничные дни.
Самое читаемое
- Казахстанский летчик впервые самостоятельно поднял в небо Ан-74
- Доллар и евро резко подешевели на торгах в Казахстане
- Виза не нужна, но есть нюанс: что изменится на границе Казахстана
- Скидки до 50% запустили в магазинах Казахстана ко Дню Республики
- 1,6 млрд деревьев, тысячи ликвидированных свалок и возвращение тигров: как изменился Казахстан за семь лет