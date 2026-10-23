В Алматы на несколько дней ограничат движение по двум крупным улицам

В Алматы с 24 октября временно ограничат движение транспорта на проспекте Абылай хана и улице Момышулы. Причина связана с работами в рамках проекта строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ).

Ограничения будут действовать в разные дни и часы, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее продумать маршруты.

Где ограничат движение

С 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение ограничат на проспекте Абылай хана между проспектом Райымбека и улицей Тузова.

На улице Момышулы работы запланированы с 24 по 29 октября. Ограничения затронут участки южнее улицы Монке би и перекресток с проспектом Рыскулова.

Здесь движение будут ограничивать в ночное и утреннее время, с 22:00 до 10:00.

На участках проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки.

Где проверить маршрут

Информацию о временных ограничениях и изменениях дорожной обстановки можно найти в Telegram-канале AlmatyJoly, на страницах акимата Алматы, а также в приложениях 2GIS и «Яндекс Карты».

Водителям советуют учитывать ограничения при планировании поездок, особенно в праздничные дни.