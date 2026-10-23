В Алматы научились перерабатывать старые аккумуляторы в «чёрную массу»

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открыли пилотный цех по переработке использованных литий-ионных аккумуляторов. Здесь учёные будут испытывать технологии, которые позволят извлекать из отработанных батарей ценные металлы и другие материалы для повторного использования, передаёт BAQ.KZ.

Новая площадка создана в рамках научного проекта, финансируемого государством. Её главная задача – проверить технологии переработки аккумуляторов на практике и найти способы возвращать полезные компоненты в производство.

Как рассказал руководитель цеха Фёдор Мальчик, переработка проходит в несколько этапов.

Сначала использованные аккумуляторы безопасно разряжают, чтобы снизить риск возгорания. Затем батареи измельчают и разделяют полученные материалы.

В результате образуется так называемая «чёрная масса» – смесь активных компонентов аккумуляторов, из которой в дальнейшем планируют извлекать ценные вещества.

Для этого в цехе установили специальное оборудование: двухвальный шредер Fante 400 для измельчения батарей, вибрационный грохот DZSF-515 для сортировки материалов по размеру и установку NG-706 для разделения компонентов.

На открытии участникам показали оборудование и продемонстрировали основные этапы переработки.

Проректор КазНУ по академическим вопросам Алина Галеева отметила, что подобные проекты помогают внедрять результаты научных исследований в производство. По её словам, они также открывают новые возможности для отечественных учёных и способствуют решению экологических проблем.

Проект связан с целями экологической инициативы «Таза Қазақстан», в том числе сокращением отходов и более эффективным использованием ресурсов.

Пока цех работает как пилотная площадка. Извлечение ценных компонентов из полученной «чёрной массы» обозначено как следующий этап проекта.