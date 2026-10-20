В Алматы откроют музыкальный центр по инициативе лидера A’Studio
20 Октября 2026, 19:31
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20 Октября 2026, 19:3120 Октября 2026, 19:31
111Фото: @almaty_akimat
В Алматы готовят к открытию музыкальное пространство Almaty Studios. Инициатором проекта выступил композитор, лидер группы A’Studio Байгали Серкебаев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.
В центре оборудовали студию звукозаписи, репетиционный зал, учебные классы, съёмочный павильон и концертный зал на 100 мест.
Площадка рассчитана на начинающих и профессиональных музыкантов. Здесь планируют проводить концерты, мастер-классы и творческие встречи.
Проект реализуется при поддержке акимата Алматы. В дальнейшем пространство планируют задействовать для мероприятий в сфере культурного туризма.
Дата открытия, стоимость проекта и условия доступа для музыкантов пока не сообщаются.
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