В Алматы открыли лабораторию, где ортезы создают с помощью 3D-технологий

В Алматы открыли первую в Казахстане государственную лабораторию по изготовлению индивидуальных ортезов с использованием 3D-технологий. Здесь детям и взрослым смогут создавать специальные изделия для поддержки и коррекции положения частей тела с учётом их анатомических особенностей.

Лаборатория работает на базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения. На её открытии присутствовал министр Аскарбек Ертаев. Процесс изготовления ортезов включает обследование пациента, 3D-сканирование, компьютерное моделирование, производство изделия, примерку и индивидуальную подгонку. После этого специалисты обучают пациентов правилам использования ортезов. Особое внимание уделят детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При наличии медицинских показаний им планируют бесплатно изготавливать индивидуальные ортезы. По данным Министерства труда, цифровые технологии позволят точнее учитывать особенности каждого пациента. При необходимости данные сканирования можно будет использовать для корректировки конструкции или повторного изготовления изделия. Новая лаборатория также станет площадкой для разработки и изучения эффективности современных решений в сфере реабилитации.