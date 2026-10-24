В Алматы открылся первый круглосуточный молодежный центр

В Алматы открылся первый круглосуточный молодежный комьюнити-центр, где можно учиться, работать над проектами, записывать подкасты и получать карьерные консультации даже ночью. Пространство расположено в Бостандыкском районе на улице Розыбакиева, 247/7. Центр занимает три этажа общей площадью 450 квадратных метров. Здесь оборудовали коворкинг, подкаст-студию, медиакомнату, игровую зону для изучения разработки компьютерных игр и программирования, а также площадки для лекций и дискуссий.

Молодые люди смогут получить помощь в выборе профессии, составлении резюме и подготовке к собеседованиям. В центре также предусмотрены консультации психолога и возможность взаимодействовать с работодателями. Среди партнеров проекта — HeadHunter, Alatau City Bank, JETI Group и Attractor School. По словам руководителя управления молодежной политики Алматы Азиза Кажденбека, пространство создавали с учетом потребностей студентов, молодых предпринимателей и представителей творческих профессий, которые работают и учатся в разное время суток.

Открытие центра стало частью концепции «Неспящий город», направленной на развитие круглосуточной городской инфраструктуры. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие Алматы как мегаполиса, работающего 24 часа в сутки, в качестве одного из направлений развития города.