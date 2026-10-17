В Алматы после модернизации открылся теннисный центр
Одним из первых мероприятий стал мастер-класс для юных спортсменов с участием профессиональных теннисистов.
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В Алматы состоялось официальное открытие обновлённого теннисного центра KIA Tennis Par.
По информации Федерации тенниса Казахстана, модернизация и ребрендинг спортивного объекта стали результатом сотрудничества Федерации тенниса Казахстана и компании Allur, представляющей автомобильный бренд KIA. Особое внимание в рамках проекта уделили развитию детского тенниса и созданию комфортных условий для тренировок.
История спортивной базы началась в 1970 году, когда она работала под названием ЦСКА. На протяжении десятилетий центр оставался одной из площадок для развития тенниса в Алматы.
В рамках церемонии открытия для юных воспитанников города провели мастер-класс с участием французского теннисиста Адриана Маннарино и казахстанских спортсменов Бейбита Жукаева, Тимофея Скатова и Михаила Кукушкина. Профессионалы продемонстрировали своё мастерство на корте и поделились опытом с начинающими игроками.
Для детей также организовали отдельные тренировки, мастер-классы и игровые активности.
Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев отметил значимость сотрудничества с бизнесом для развития спортивной инфраструктуры и поддержки юных спортсменов.
«От имени руководства Федерации тенниса Казахстана и всего теннисного сообщества выражаем благодарность компании Allur за поддержку этого проекта и вклад в развитие детского тенниса. В этом центре тренируется большое количество детей, и для нас принципиально важно создавать для них качественные и комфортные условия. Обновление KIA Tennis Park — результат совместной работы Федерации и наших партнёров», — подчеркнул он.
По словам Доскараева, Булат Жамитович лично участвовал в разработке концепции модернизации, уделяя внимание дизайну, эскизам и деталям обновлённого центра. В Федерации рассчитывают, что сотрудничество с партнёрами станет ещё одним шагом в развитии тенниса в Казахстане.
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