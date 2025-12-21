Коммунальные службы Алматы в субботу продолжили устранять последствия снегопада, который прошёл в городе с 17 по 19 декабря, передает BAQ.KZ. За это время в Алматы выпало до 16 сантиметров снега, сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции. В ночное время к уборке города привлекли 694 дорожных рабочих, из них 529 — сотрудники ГКП "Алматы Тазалық", ещё 165 — представители подрядных организаций. Также было задействовано 380 единиц спецтехники.

Днём на улицы вышли уже 1 782 рабочих и 548 единиц специализированной техники. В городе организовано круглосуточное дежурство для мониторинга состояния улично-дорожной сети. Коммунальные службы и подрядные организации работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов.