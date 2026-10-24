В Алматы в микрорайоне Шанырак-1 открыли новый сквер

В Алматы в микрорайоне Шанырак-1 появилось новое место для прогулок и отдыха. Сквер обустроили на улице Акын Сара в рамках программы «Бюджет народного участия», которая позволяет горожанам предлагать собственные инициативы по благоустройству.

По информации акимата, на территории сквера проложили пешеходные дорожки, установили скамейки и опоры освещения, а также уложили газон.

Новое общественное пространство предназначено для прогулок, семейного отдыха и досуга жителей микрорайона.

Приём заявок на участие в программе «Бюджет народного участия» продолжается до 1 ноября. Жители Алматы могут предложить свои проекты по благоустройству дворов и общественных пространств.