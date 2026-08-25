В Алматы водителей ждут ночные ограничения на неделю

В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Ашимова в рамках работ по пробивке улицы Толе би до границы города. С 26 августа по 1 сентября дорогу от улицы Кулыбекова до улицы Машан будут перекрывать ежедневно с полуночи до 05:00. Работы будут проходить только ночью, поэтому днем участок останется открыт для транспорта.

Водителей просят заранее планировать маршрут. Информацию об ограничениях движения можно найти в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в приложениях с картой города.