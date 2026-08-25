В Алматы водителей ждут ночные ограничения на неделю
25 Августа 2026, 23:12
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25 Августа 2026, 23:1225 Августа 2026, 23:12
207Фото: акимат Алматы
В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Ашимова в рамках работ по пробивке улицы Толе би до границы города. С 26 августа по 1 сентября дорогу от улицы Кулыбекова до улицы Машан будут перекрывать ежедневно с полуночи до 05:00. Работы будут проходить только ночью, поэтому днем участок останется открыт для транспорта.
Водителей просят заранее планировать маршрут. Информацию об ограничениях движения можно найти в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в приложениях с картой города.
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